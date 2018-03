PITTSBURGH — Justin Schultz a joué les héros en prolongation en enfilant l’aiguille à 2:36 pour propulser les Penguins de Pittsburgh vers un gain de 4-3 aux dépens des Flames de Calgary, lundi soir.

Schultz a accepté la passe de Phil Kessel dans l’enclave et a décoché un tir dans une cage laissée totalement béante, dénouant l’impasse. Grâce au quatrième but de la saison de Schultz, les Penguins ont maintenu un dossier de 10-1 en prolongation à domicile depuis le début de la campagne.

Evgeni Malkin a inscrit son 37e filet de la saison, en plus de récolter une mention d’aide. Kris Letang et Chad Ruhwedel ont également sonné la charge pour les Penguins. Tristan Jarry a quant à lui multiplié les arrêts au tout début de la période de prolongation et a repoussé en tout 35 tirs.

Cette victoire a permis aux Penguins de se rapprocher à un seul point de différence des Capitals de Washington, qui détiennent le premier rang dans la section Métropolitaine.

Mark Giordano, Mikael Backlund et Troy Brouwer ont répliqué du côté des Flames, qui ont offert une lutte serrée aux champions en titre de la Coupe Stanley avant de s’incliner pour un quatrième match d’affilée. Jon Gillies a réalisé 28 arrêts, mais n’a pas pu faire autrement en prolongation, lorsque Kessel a effectué une passe transversale à Schultz.