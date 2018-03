VANCOUVER — Brendan Leipsic a enfilé son deuxième but de la soirée en prolongation et les Canucks de Vancouver ont infligé aux les Islanders de New York un septième revers consécutif, l’emportant 4-3, lundi soir.

Jake Virtanen et Darren Archibald, sur un tir de pénalité, ont également noirci la feuille de pointage pour les Canucks (25-32-9), qui ont stoppé à trois leur séquence de défaites. Jacob Markstrom a stoppé 31 lancers.

Josh Bailey, John Tavares et Jordan Eberle ont fait mouche pour les Islanders (29-29-9), qui connaissent leur pire séquence de la saison. Au classement, la formation new-yorkaise demeure cinq points derrière les Blue Jackets de Columbus, qui pointent au dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est.

Jaroslav Halak a effectué 19 arrêts pour les Islanders.

Brock Boeser, la jeune sensation des Canucks, s’est blessé durant les dernières secondes du match, en temps réglementaire, et a été escorté jusqu’au vestiaire. Il a lourdement chuté contre la rampe devant le banc des Canucks et est demeuré étendu sur la glace durant plusieurs minutes avant de se relever.