NEWARK — Les absences continuent de s’accumuler chez le Canadien de Montréal.

Alors que la formation montréalaise est déjà privée du gardien Carey Price, du capitaine Max Pacioretty et des défenseurs Shea Weber et Victor Mete, voilà que le gardien Antti Niemi et le défenseur David Schlemko sont à leur tour blessés.

Après l’entraînement de ses joueurs en prévision du match de mardi soir au New Jersey, Claude Julien a d’ailleurs confirmé que Niemi (bas du corps) et Schlemko (haut du corps) seront inactifs.

Dans les deux cas, les blessures ne semblent pas trop sérieuses, a fait savoir l’entraîneur-chef du Canadien. La direction de l’équipe avait toutefois procédé au rappel d’urgence, lundi, du gardien Zachary Fucale du Rocket de Laval.

Il sera l’adjoint de Charlie Lindgren contre les Devils.

Tout indique aussi que Charles Hudon ratera un troisième match d’affilée, lui qui demeure incommodé par une blessure à une main survenue mercredi dernier contre les Islanders de New York.

En 12 matchs depuis son arrivée avec le Canadien en novembre, dont dix à titre de partant, Niemi présente une fiche de 4-2-3, une moyenne de buts alloués de 2,38 et un taux d’arrêts de ,931. Samedi après-midi, il a repoussé 48 rondelles dans un revers de 2-1 contre les Bruins de Boston en prolongation.

Price combat toujours les répercussions d’une commotion cérébrale subie le 20 février dernier à Philadelphie. Weber (pied gauche) ne reviendra pas au jeu cette saison tandis que Pacioretty (genou) et Mete (doigt de la main gauche) pourraient être inactifs pendant six semaines.

Par ailleurs, le duel de mardi soir marquera l’entrée en scène du défenseur Rinat Valiev, que le Canadien a obtenu des Maple Leafs de Toronto en retour de Tomas Plekanec à la veille de la date limite des échanges.

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Julien a affirmé que Valiev s’était bien débrouillé avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine et ajouté qu’il avait hâte de voir ce qu’il pouvait faire à Montréal.

Le match contre les Devils est le troisième d’une séquence de six à l’étranger. Il s’agit du plus long voyage sans interruption du Canadien à l’extérieur de Montréal cette saison.

Ce séjour sur la route mènera le Tricolore à Sunrise, jeudi soir, à Tampa Bay, samedi après-midi, et à Columbus, lundi soir.

Le Canadien retrouvera ses partisans dès mardi lors de la première et seule escale des Stars de Dallas et d’Alexander Radulov à Montréal cette saison.