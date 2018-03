ORCHARD PARK, N.Y. — Le demi offensif Chris Ivory a accepté un contrat de deux saisons avec les Bills de Buffalo, où il aura l’occasion d’agir à titre de premier réserviste derrière LeSean McCoy.

Ivory a donné son accord à l’entente deux semaines après avoir été libéré par les Jaguars de Jacksonville.

Le vétéran de huit saisons n’a récolté que 382 verges par la voie terrestre et marqué un seul touché la saison dernière.

Inactif lors de quatre des cinq derniers matchs des Jaguars, il n’aura finalement passé que deux saisons à Jacksonville alors qu’il avait accepté un pacte de cinq ans d’une valeur de 32 millions $.

Âgé de 29 ans, Ivory a connu sa meilleure saison avec les Jets de New York en 2015. Il avait alors amassé 1070 verges par la course et inscrit sept touchés en 15 parties.

Il est reconnu pour être un demi au style punitif, ce qui devrait servir de complément idéal à McCoy, réputé pour son habileté à éviter les plaqués.

En carrière, Ivory a marqué 28 touchés et amassé des gains de 4852 verges au sol.

L’embauche d’Ivory permet aux Bills de combler un besoin, à une semaine du début de la période permettant aux équipes d’embaucher des joueurs autonomes.

Trois demis offensifs des Bills sont susceptibles d’accéder à l’autonomie, dont Mike Tolbert.