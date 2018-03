NEWARK, N.J. — Cinq moments importants du match opposant le Canadien aux Devils, jeudi:

Noesen: 1-0 grâce à son 10e but

Stefan Noesen a donné les devants 1-0 aux Devils à 9:25 au premier vingt, en faisant dévier un tir de la pointe de Will Butcher. C’était un 10e but cette saison pour le Texan de 25 ans, l’un des 15 Américains dans la formation des Devils.

Encore le Texas

Blake Coleman, un Texan de 26 ans, a doublé le coussin à 16:33. Brian Boyle a contourné le but de Lindgren vers la droite et a remis à Butcher. Le tir haut a été stoppé, mais Coleman a converti le rebond.

Zajac porte un dur coup avec deux buts

Zajac a porté un dur coup avec deux autres filets en fin de premier tiers, en avantage numérique à chaque fois. À 18:08, il a fait dévier un tir de Sami Vatanen, dont c’était le 10e point depuis 10 matches. Jacob de la Rose était au cachot pour un coup de bâton. Puis, avec 11,3 secondes au cadran, le vétéran a battu Lindgren d’une frappe au-dessus du gant, après que le gardien ait repoussé un tir bas de Taylor Hall. Ce dernier inscrivait un point dans un 26e match de suite. Il totalise 18 buts et 19 passes pendant la séquence. Andrew Shaw était puni depuis une dizaine de secondes, résultat d’un bâton élevé.

Gallagher réplique au deuxième vingt

Après un avantage numérique sans histoire et un tir de Jonathan Drouin qui a touché le poteau, les visiteurs ont fini par riposter avec le 24e but de Brendan Gallagher, à 10:27 en deuxième période. Il s’est habilement distancé de Kyle Palmieri, longeant la bande à la gauche du but avant d’y foncer et de marquer à l’aide d’un beau revers.

Les Devils soulignent leur domination avec deux buts de plus

Si des mordus de la Sainte-Flanelle espéraient une remontée épatante du Canadien, ils ont vite été déçus. Le New Jersey a réussi deux autres filets avant que ne débute le troisième vingt. À 11:36, sept secondes après une sanction pour coup de bâton à Rinat Valiev, acquis dans l’échange envoyant Tomas Plekanec à Toronto, Patrick Maroon a redirigé un tir de Kyle Palmieri, obtenant son 15e but de la saison. La rondelle avait d’abord dévié sur le bâton d’Alzner. Les Devils ont ensuite porté leur avance à 6-1 avec une réussite de Brian Boyle, à 16:14. Il a profité d’une rondelle libre suite à un tir de Coleman.