ROUYN-NORANDA, Qc — Mathieu Boucher a fait bouger les cordages à deux reprises et les Huskies de Rouyn-Noranda ont infligé un cuisant revers aux Foreurs de Val-d’Or, l’emportant 7-1, mardi soir.

Vincent Marleau, Alexis Arsenault, Tommy Beaudoin, Samuel Naud et Tyler Hinam ont également touché la cible pour permettre aux Huskies (35-18-10) de remporter la bataille de la 117. Zachary Émond a pour sa part repoussé 28 tirs.

Karl Boudrias a été le seul buteur du côté des Foreurs (19-37-7), qui affichent un rendement de 1-6-3 à leurs 10 dernières rencontres. Jonathan Lemieux a été contraint de céder sa place devant la cage des visiteurs, après avoir alloué quatre buts en 28 lancers. Mathieu Marquis a par la suite stoppé 20 des 23 rondelles dirigées vers lui.

Boucher a inscrit son premier but du match alors qu’il restait que 1:16 à écouler en première période. Alors que les Huskies évoluaient avec un patineur en moins, Boucher a profité d’un revirement permettant une descente à deux contre un pour doubler l’avance des siens, après 30 secondes de jeu en période médiane.

Un but qui a permis aux Huskies d’ouvrir les écluses et d’inscrire quatre buts au deuxième tiers.

Grâce à une longue passe précise d’Alex Beaucage, Marleau, s’amenant seul en échappée, a de nouveau battu Lemieux à 7:31, à l’aide d’une superbe feinte. Arsenault et Beaudoin ont noirci la feuille de pointage par la suite, procurant une avance de 5-0 aux locaux.

Boudrias a offert la seule réplique des Foreurs à 15:16. Posté en zone neutre, Alexandre Couture a repéré Boudrias sur le flanc gauche qui effectuait une entrée en territoire à pleine vitesse. Le tir précis du défenseur a battu Émond, tout juste au-dessus de sa jambière.

Alors que les Huskies menaient déjà 6-1, Tyler Hinam, qui avait raté deux buts plus tôt dans la rencontre, a finalement inscrit son 10e filet de la saison, grâce à un tir du haut du cercle droit des mises en jeu.

Mooseheads 3 Océanic 1

Filip Zadina a enfilé son 40e but de la saison, en plus de récolter deux mentions d’assistance, et les Mooseheads d’Halifax ont eu le dessus 3-1 sur l’Océanic de Rimouski.

Zadina n’a pas perdu de temps en première période pour mettre les Mooseheads devant 1-0, avec moins d’une minute d’écoulée.

Jocktan Chainey a doublé l’avance des visiteurs à 18:17 du premier tiers, tandis qu’Arnaud Durandeau a scellé la victoire en touchant la cible en troisième période pour les Mooseheads, qui ont signé un deuxième gain d’affilée.

En avantage numérique, Samuel Dove-McFalls a fait mouche pour l’Océanic, qui affiche un dossier de 7-2-1 en 10 matchs.

Alexis Gravel a réalisé 29 arrêts dans une cause gagnante, tandis que son vis-à-vis, Colten Ellis, a bloqué 23 rondelles.