CHICAGO — Jonathan Toews a fait mouche après seulement neuf secondes en prolongation pour dénouer l’impasse et propulser les Blackhawks de Chicago vers un gain de 2-1 devant l’Avalanche du Colorado, mardi soir.

Le but vainqueur s’est amorcé dès la première mise en jeu de la prolongation au centre de la patinoire. Au coup de sifflet, Toews envoyé le disque vers Duncan Kieth, qui l’a relégué à Patrick Kane. Kane a par la suite repéré Toews lors d’une descente à deux contre un, lui permettant de battre Semyon Varlamov d’un tir provenant du bas du cercle droit des mises en jeu.

Jean-François Bérubé a repoussé 33 tirs pour les Blackhawks, tandis que Erik Gustafsson a enfilé son deuxième but de la saison en première période pour donner les devants 1-0 aux locaux.

Nathan MacKinnon a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à six en nivelant la marque à l’aide de son 32e but de la saison au deuxième engagement. MacKinnon compte 13 points, dont sept buts, à ses six dernières rencontres.

Varlamov a pour sa part stoppé 25 lancers dans la défaite. Il s’agissait d’un deuxième revers consécutif pour l’Avalanche, qui se trouve à égalité au classement avec les Kings de Los Angeles pour obtenir le dernier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires.