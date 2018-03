TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont accordé un contrat des ligues mineures au lanceur droitier Tyler Clippard et l’ont invité à leur camp d’entraînement.

Âgé de 33 ans, Clippard a affiché un dossier de 2-8 et une moyenne de 4,77 en 76 parties avec les Yankees de New York, les White Sox de Chicago et les Astros de Houston l’an dernier.

En 11 saisons dans les Ligues majeures, il présente une fiche globale de 34-24 et une moyenne de points mérités de 3,11.

Il a connu sa meilleure campagne avec les Nationals de Washington en 2010. Il avait alors présenté un dossier de 11-8 et une moyenne de 3,07.