PEORIA, Ariz. — Les Mariners de Seattle effectueront un retour vers le passé en 2018 en renouant avec Ichiro Suzuki.

La formation de la Ligue américaine a conclu une entente d’une saison, mercredi, avec le Japonais de 44 ans, après que plusieurs des voltigeurs de l’équipe eurent subi des blessures.

Suzuki a passé un examen médical à Seattle lundi.

Ben Gamel est au rancart pendant au moins un mois en raison d’une élongation d’un muscle oblique, Mitch Haniger est ennuyé par une blessure à une main et Guillermo Heredia complète sa rééducation après avoir subi une opération à une épaule pendant l’entre-saison.

Suzuki a passé ses 11 premières saisons dans les Ligues majeures avec les Mariners et a été élu recrue de l’année et joueur le plus utile à son équipe en 2001. Il a remporté le championnat des frappeurs dans la Ligue américaine en 2001 et de nouveau en 2004.

Il a remporté un Gant d’Or comme voltigeur de droite lors de chacune de ses dix premières campagnes. Pendant le même intervalle, il a aussi mérité un «Silver Slugger Award» chaque année pour récompenser ses talents de frappeur.

Suzuki a été échangé aux Yankees de New York à mi-chemin de la saison 2012. Il a passé les trois dernières années avec les Marlins de Miami.

En carrière, Suzuki affiche une moyenne au bâton de ,312 et totalise 3080 coups sûrs.