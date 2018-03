SURPRISE, Ariz. — Les Royals de Kansas City ont comblé un vide au champ centre en embauchant le voltigeur Jon Jay.

Jay a accepté les termes d’un contrat d’un an pour 3 millions $ US. Des clauses de bonis pourraient lui permettre de toucher 1,5 million $ de plus.

Afin de lui faire de la place au sein de la formation, les Royals ont inscrit le nom du lanceur Jesse Hahn sur la liste des blessés pour 60 jours.

Avec le départ de Lorenzo Cain pour les Brewers de Milwaukee, les Royals manquaient d’expérience pour couvrir le vaste champ centre du Kauffman Stadium. Jay a un taux d’efficacité défensif de ,996 depuis le début de sa carrière, le plus haut parmi les voltigeurs actifs des Majeurs qui ont joué un minimum de 500 rencontres. Il a disputé 648 matchs au champ centre au corus des ses huit saisons passées à St. Louis, San Diego et Chicago, avec les Cubs.

En 2017, il n’a pas commis une seule erreur en 141 rencontres. Sa séquence de matchs sans erreur se chiffre d’ailleurs à 189. Jay se débrouille également bien au bâtion, comme en fait foi sa moyenne de,296 maintenue l’an dernier avec les Cubs, et de ,325 (13 en 40) comme frappeur d’urgence. En carrière, Jay a maintenu des moyennes de ,288/,355/,383.

Par ailleurs, le baseballeur de 32 ans frappe de la gauche, une denrée rare dans le rôle offensif des Royals.

Hahn, acquis des Athletics d’Oakland dans la transaction impliquant Brandon Moss, a ressenti des douleurs au coude mardi. Il a depuis été diagnostiqué d’une entorse ligamentaire.