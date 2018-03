PORT STE. LUCIE, Fla. — Le camp d’entraînement mis sur pied par l’Association des joueurs du baseball majeur (MLBPA) pour les joueurs autonomes fermera ses portes ce vendredi après trois semaines d’activités.

Le directeur exécutif de la MLBPA, Tony Clark, en a fait l’annonce, mercredi, à la suite de sa rencontre avec les joueurs des Mets de New York, l’une de ses 30 visites annuelles du camp d’entraînement.

Avec encore plusieurs dizaines de joueurs autonomes sans contrat à l’ouverture des camps, celui de la MLBPA a ouvert ses portes le 13 février, à l’IMG Academy de Bradenton. Les séances d’entraînement ont commencé le lendemain. Pas moins de 41 joueurs y ont participé et sept — Mike Napoli, Adam Lind, Tyler Clippard, Lucas Duda, Alejandro De Aza, Carlos Torres et Tommy Layne — l’ont quitté après avoir accepté un contrat.

Les plus gros noms toujours sur le marché, dont Mike Moustakas, Jake Arrieta, Alex Cobb, Lance Lynn et Greg Holland, ont poursuivi leur entraînement en solitaire.

En raison du faible rythme des signatures cet hiver, Clark et les joueurs se sont demandés si une majorité d’équipes n’étaient pas plus intéressées à reconstruire que de tenter de gagner dès maintenant.

«Les joueurs se demandent si on voit les 750 meilleurs sur le terrain, et les partisans se demandent si on voit les 750 meilleurs joueurs sur le terrain en tout temps, a déclaré Clark. Ce n’est pas une conversation que nous devrions avoir.»