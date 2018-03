SYDNEY, N.-É. — Mathias Laferrière a réussi le but gagnant en milieu de deuxième période et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont battu les Wildcats de Moncton 4-2, mercredi.

Laferrière a signé son 11e filet de la saison à 8:27.

Jordan Ty Fournier, Peyton Hoyt et Isiah Campbell ont aussi marqué pour les Eagles, tandis que Kyle Jessiman a fait 28 arrêts.

Jack Tucker et James Phelan ont riposté pour les Wildcats, qui perdaient un quatrième match d’affilée. Mark Grametbauer a bloqué 17 tirs.

Charlottetown 3 Saint John 5

Ostap Safin a inscrit deux buts et les Sea Dogs ont mis fin à une série de 10 revers, l’emportant 5-3 face aux Islanders.

L’espoir des Oilers d’Edmonton a fini le match avec 26 buts cette saison. Derek Gentile a atteint le cap des 20 filets dans une cause perdante.

Drummondville 3 Blainville-Boisbriand 4 (P)

Joël Teasdale a complété un doublé à 00:53 en prolongation et l’Armada a défait les Voltigeurs, 4-3.

Baie-Comeau 6 Shawinigan 2

Derek Dicaire a obtenu un but et deux passes et le Drakkar a infligé un 11e revers d’affilée aux Cataractes, 6-2.

Chicoutimi 1 Sherbrooke 6

Samuel Poulin a fourni deux buts et trois passes, menant le Phoenix vers un neuvième gain consécutif, 6-1 contre les Saguenéens. Nicolas Poulin a ajouté deux buts et une mention d’aide pour les vainqueurs.