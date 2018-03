Les patineurs de vitesse Marianne St-Gelais et Charles Hamelin mettent un terme à leur relation amoureuse de dix ans.

Les deux athlètes en ont fait l’annonce jeudi sur leurs pages Facebook respectives.

«Bien que cette décision puisse surprendre et paraître subite, soyez assurés qu’elle a été bien réfléchie, et prise d’un commun accord. Cette décision demeure chargée d’émotions pour nous et nos proches, ont-ils conjointement déclaré.

Ils disent vouloir se concentrer sur les Championnats du monde qui auront lieu la semaine prochaine à Montréal.

On se souviendra de cette photo du couple, s’embrassant après la victoire de Charles Hamelin à l’épreuve de 500m aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Elle avait fait le tour de la planète.