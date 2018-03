La NFL a lancé une enquête au sujet de questions inappropriées qui auraient pu avoir été posées au demi à l’attaque de l’Université de l’État de la Louisiane (LSU) Derrius Guice en marge de la séance de tests d’habiletés.

Guice, l’un des plus beaux espoirs à sa position en vue du prochain repêchage, a déclaré sur les ondes de Sirius XM qu’une équipe lui a demandé s’il était homosexuel tandis qu’une autre équipe lui a demandé si sa mère «se vend».

Sans confirmer qu’elle avait des preuves que ces questions avaient effectivement été posées à Guice, la ligue a publié un communiqué dans lequel elle déplore ce genre de demandes.

«Ces questions totalement inappropriées et contraires aux politiques de la ligue sur les milieux de travail», lit-on dans ce communiqué.

«La NFL et ses clubs se sont engagés à fournir des occasions d’emploi égales qui répondent à notre engagement de diversité et d’inclusion, aux lois des États et fédérales, ainsi qu’à la convention collective. Nous étudions cette affaire.

«La ligue rappelle annuellement à ses clubs ses politiques en milieu de travail qui interdisent aux équipes de questionner les joueurs au sujet de leur orientation sexuelle.»

Avant cette séance de tests d’habileté, où les 32 équipes interviews les espoirs, la ligue fait part aux équipes du langage à éviter au moment de ces entretiens. Il est notamment interdit de demander à un joueur s’il préfère les hommes ou les femmes, s’il est gai ou hétérosexuel, s’il a des enfants ou s’il a des personnes à sa charge, ou encore s’il est marié ou non à la mère de ses enfants.

Il y a deux ans, un entraîneur adjoint des Falcons d’Atlanta a posé une question inappropriée au joueur de l’Université de l’État de l’Ohio Eli Apple, qui a finalement été repêché par les Giants de New York. L’entraîneur-chef des Falcons, Dan Quinn, s’était excusé de la question de son adjoint.