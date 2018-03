SUNRISE, Fla. — Le Canadien de Montréal sera privé du joueur de centre Phillip Danault pour sa rencontre de jeudi, contre les Panthers de la Floride.

L’équipe a annoncé en fin d’après-midi que le patineur de 25 ans souffrait de raideurs au coup causant des maux de tête. Danault a raté 15 rencontres entre le 13 janvier et le 20 février après avoir été atteint à la tête d’un foudroyant tir frappé du défenseur des Bruins de Boston Zdeno Chara. Danault avait alors subi une commotion cérébrale.

En 51 rencontres cette saison. Danault a marqué huit buts et ajouté 17 aides pour 25 points.

Par ailleurs, le Tricolore a également indiqué que Charlie Lindgren serait devant le filet puisque Antti Niemi est grippé.

Le gardien de 24 ans disputera un 12e match cette saison. Il montre un dossier de 4-5-2 avec deux jeux blancs, une moyenne de buts alloués de 2,57 et un taux d’efficacité de ,920.

Après avoir récolté un point dans sept rencontres consécutives, le Canadien s’est incliné 6-4 devant les Devils du New Jersey à sa dernière sortie.

Les Panthers, au plus fort de la course aux séries dans l’Est, viennent quant à eux de subir un revers de 5-4 en prolongation face au Lightning de Tampa Bay, mardi, après avoir remporté six victoires consécutives.

Ils ont présentement 71 points, deux de moins que les Blue Jackets de Columbus, qui occupent le dernier rang parmi les équipes repêchées en vue des séries. Les Panthers ont toutefois joué trois matchs de moins.