NASHVILLE — Les Titans du Tennessee sont sur le point de libérer le porteur de ballon DeMarco Murray.

Les Titans ont fait part de leurs intentions jeudi, par voie de communiqué. Jon Robinson, le directeur général de l’équipe, a affirmé que Murray avait agi en professionnel dans tous les aspects du sport et qu’il souhaitait le meilleur à lui et à sa famille pour la suite des choses.

À sa première année avec les Titans, en 2016, Murray a amassé 1287 verges au sol, un sommet dans l’Association Américaine, neuf touchés et il a été sélectionné au Pro Bowl. Il a récolté 659 verges et six touchés la saison dernière, alors que Derrick Henry obtenait graduellement un plus grand rôle au sein de l’attaque au sol.

Âgé de 30 ans, Murray a été aux prises avec une blessure au genou et il a raté le dernier match de saison des Titans et leurs deux parties en séries. Il devait empocher 6,25 millions $US comme salaire de base en 2018, mais les Titans voulaient que Henry prenne le rôle de porteur de ballon numéro un.

Henry, le gagnant du trophée Heisman en 2015 et choix de deuxième ronde en 2016, a obtenu 744 verges au sol en 2017.

Les Titans avaient acquis Murray des Eagles de Philadelphie en mars 2016. Il n’avait disputé qu’une saison avec les Eagles après avoir joué pendant quatre campagnes avec les Cowboys de Dallas.

Murray évoluait avec les Cowboys lorsqu’il a remporté le titre de joueur offensif de l’année, en 2014.