ROUYN-NORANDA, Qc — Matthew Grouchy a touché la cible en troisième période en plus de récolter une mention d’aide et les Remparts de Québec ont signé un deuxième gain consécutif l’emportant 5-1 devant les Huskies de Rouyn-Noranda.

Les Remparts ont profité de trois avantages numériques au cours de cette rencontre afin de récolter une septième victoire à leurs 10 derniers matchs (7-1-1).

Christian Huntley et Olivier Garneau ont également inscrit un but et une aide. Jérémy Laframboise et Pierrick Dubé ont eux aussi noirci la feuille de pointage pour compléter la marque, tandis que Sam Dunn et Pascal Laberge ont obtenu deux mentions d’assistance.

Antoine Samuel a pour sa part repoussé 33 des 34 tirs dirigés vers lui.

Peter Abbandonato a été le seul buteur du côté des Huskies, alors que Zachary Émond a réalisé 31 arrêts dans la défaite.

Les hommes de Philippe Boucher ont profité des deux premières périodes pour se forger une avance confortable de 3-0.

Abbandonato a trouvé le fond du filet 32 secondes après que Laframboise eut inscrit le troisième but des visiteurs.

Grouchy et Huntley ont profité de deux supériorités numériques en troisième période afin de creuser davantage l’écart.