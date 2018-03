BOSTON — Brad Marchand a dénoué l’impasse alors qu’il restait 22 secondes à écouler en fin de match pour propulser les Bruins de Boston vers un gain de 3-2 devant les Flyers de Philadelphie, jeudi soir.

Il s’agissait de la cinquième victoire consécutive des Bruins.

Marchand et David Pastrnak ont fait dévier le tir de la pointe de Zdeno Chara derrière le gardien de but Alex Lyon.

Chara et Pastrnak ont récolté deux aides chacun, tandis que Riley Nash et Brian Gionta ont également sonné la charge pour les Bruins, qui ont été dominés 33-27 par leurs adversaires au chapitre des tirs au but.

Jakub Voracek et Jori Lehtera ont répliqué du côté des Flyers, qui affichent un rendement de 0-4-1 à ces cinq derniers matchs, détiennent maintenant le troisième rang de la section Métropolitaine.

Tuukka Rask a réalisé 31 arrêts pour les Bruins, tandis que Lyon a obtenu 27 tirs.