SUNRISE, Fla. — Voici cinq moments marquants du match de jeudi entre le Canadien de Montréal et les Panthers de la Floride, au BB&T Center:

Luongo, le cachottier

Après avoir connu une première période difficile mardi, contre les Devils du New Jersey, le Canadien a été plus en jambes contre les Panthers. Les hommes de Claude Julien croyaient même avoir ouvert le pointage, mais une reprise vidéo n’a pas été concluante. Daniel Carr a remis la rondelle à Nicolas Deslauriers et il a rapidement décoché un tir qui s’est logé dans la mitaine de Roberto Luongo. Le disque semblait avoir traversé la ligne des buts, mais le gardien des Panthers a bien ramené son corps devant la caméra dans le filet, cachant du même coup le seul angle qui aurait pu confirmer la réussite du Tricolore.

Les Panthers en profitent

Pendant que le Canadien évoluait en avantage numérique, il s’est fait prendre avec un joueur de trop sur la patinoire. Après qu’Alexander Petrovic eut terminé sa pénalité, les Panthers ont profité d’une supériorité numérique de 80 secondes et ils ont réussi à s’inscrire au tableau indicateur. Evgenii Dadonov a effectué une passe à travers la boîte défensive des visiteurs et la rondelle a atterri sur la lame du bâton de Vincent Trocheck. Il a glissé l’objet vers Jonathan Huberdeau, qui a fait mouche d’un puissant tir sur réception qui a battu Charlie Lindgren du côté du bloqueur.

Les écluses s’ouvrent

Le Bleu-blanc-rouge a amorcé la deuxième période du bon pied et il a bourdonné dans le territoire ennemi. Le vétéran Roberto Luongo a cependant fermé la porte devant Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin, coup sur coup. Ses coéquipiers l’ont remercié en touchant la cible deux fois en 63 secondes. Nick Bjugstad, qui semblait avoir fait trébucher Jeff Petry en entrée de zone, a d’abord déjoué Charlie Lindgren avec une feinte du revers. Micheal Haley a ensuite mis la touche finale à un beau jeu de Derek MacKenzie, qui avait volé la rondelle à un rival en fond de territoire.

Petry s’en mord les doigts

Pendant que le Tricolore tentait petit à petit d’effacer son retard de 3-0, le défenseur Jeff Petry s’est vu offrir une occasion en or. Petry s’est emparé de la rondelle en zone neutre et il a vu les défenseurs des Panthers Alexander Petrovic et Mike Matheson entrer en collision à leur ligne bleue. La voie s’est ouverte devant le numéro 26 du Canadien, mais alors qu’il était seul devant Roberto Luongo, son lancer a terminé son élan directement dans la mitaine du gardien de 38 ans, qui s’est même permis de discuter de son arrêt avec l’attaquant Nicolas Deslauriers.

Les minces espoirs anéantis

Même si le match semblait déjà hors de portée, le Canadien souhaitait éviter l’affront d’être blanchi pour une 10e fois cette saison, un record d’équipe. Paul Byron a réussi à tromper la vigilance de Roberto Luongo en envoyant la rondelle dans le haut du filet grâce à un tir du revers. Les célébrations ont toutefois été de courte durée quand les arbitres ont décidé d’infirmer leur décision après avoir consulté une reprise vidéo. Ils ont jugé que Jacob De La Rose était entré en contact avec le gardien des Panthers, anéantissant du même coup les minces espoirs de remontée.