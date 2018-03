TAMPA, Fla. — Anthony Cirelli a récolté un but et deux mentions d’aide et le Lightning de Tampa Bay a eu le meilleur sur les Rangers de New York au compte de 5-3, jeudi soir.

Le Lightning a bombardé les Rangers tout au long de la rencontre. L’équipe meneuse au classement a décoché 17 tirs en direction du filet adverse dans les 11 premières minutes de jeu. Lundqvist a permis à son équipe de conserver un déficit de 2-0 après une période, mais a été contraint de céder sa place après avoir alloué deux buts supplémentaires au deuxième engagement.

Cirelli, qui disputait un quatrième match dans la LNH, a aidé le Lightning à maintenir un dossier de 8-0-1 à leurs neuf derniers matchs. Adam Erne, Cedric Paquette, Tyler Johnson et Chris Kunitz ont également fait bouger les cordages. Andrei Vasilevskiy a pour sa part repoussé 27 rondelles afin d’obtenir sa 40e victoire de la saison, un sommet dans la ligue.

Ryan Spooner a enfilé l’aiguille en plus de récolter une mention d’aide pour les Rangers, qui ont encaissé un deuxième revers d’affilée après avoir récolté trois victoires dans l’Ouest canadien. Lundqvist a réalisé 27 arrêts avant d’être remplacé par Alexander Georgiev, qui a stoppé 13 lancers.