NASHVILLE — Austin Watson a marqué en désavantage numérique en fin de deuxième période et les Predators de Nashville ont vaincu les Ducks d’Anaheim 4-2, jeudi soir.

Les Predators ont signé une 10e victoire de suite, poursuivant du même coup leur record d’équipe. Ils ont égalé l’Avalanche du Colorado pour la plus longue séquence victorieuse de la campagne.

Craig Smith, Ryan Johansen et Viktor Arvidsson ont enfilé l’aiguille. Filip Forsberg a amassé deux mentions d’assistance pour les Predators, qui ont conservé leur avance de six points devant les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Vegas au sommet de l’Association Ouest.

Pekka Rinne a stoppé 31 rondelles pour porter à 18-1-1 sa fiche lors de ses 20 dernières sorties. Les Predators ont profité de la rencontre pour honorer David Poile, qui est devenu le directeur général le plus victorieux de la LNH avec 1320 triomphes.

Rickard Rakell a fait bouger les cordages deux fois en troisième période pour les Ducks, qui ont vu leur série de trois gains prendre fin. John Gibson a réalisé 24 arrêts dans la défaite.