EDMONTON — Connor McDavid a nivelé le pointage tard en troisième période et a par la suite ajouté le but gagnant en tirs de barrage pour aider les Oilers d’Edmonton à repartir avec une victoire de 2-1 devant les Islanders de New York, jeudi soir.

Les Oilers (29-34-4) comptent maintenant trois victoires d’affilée.

Il aura fallu attendre plus de 40 minutes avant qu’un des deux gardiens de but flanche.

Thomas Hickey a ouvert la marque à 1:54 du troisième engagement pour les Islanders (29-29-10), qui ont encaissé un huitième revers de suite. Il s’agit de leur plus longue séquence de défaites au cours des quatre dernières saisons.

McDavid a par la suite joué les troubles fêtes alors qu’il ne restait que 1:50 à faire en troisième période, gâchant du même coup le jeu blanc de Christopher Gibson, qui a bloqué 35 tirs dans la défaite.

McDavid a par la suite été accroché alors qu’élançait en échappée après trois minutes en temps supplémentaire et a bénéficié d’un tir de pénalité, qui a finalement terminé sa trajectoire sur le poteau. Le joueur vedette s’est toutefois repris en fusillade, unissant ses forces à celles de Ryan Nugent-Hopkins pour donner la victoire aux Oilers.

Cam Talbot a bloqué 30 des 31 rondelles dirigées vers lui.