SAN JOSE, Calif. — Mikkel Boedker a enfilé l’aiguille en avantage numérique au troisième engagement, permettant aux Sharks de San Jose de blanchir les Blues de St. Louis 2-0, jeudi soir.

C’était la première fois en un mois que les Sharks marquaient en supériorité numérique.

Tomas Hertl a ajouté un but dans un filet désert dans les dernières secondes de la rencontre, tandis que Martin Jones a réalisé 16 arrêts pour les Sharks, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Les Sharks ont également été vainqueurs de cinq de leurs six derniers affrontements à domicile.

Jake Allen a enregistré 34 arrêts dans la défaite et demeure le seul gardien en santé avec de l’expérience dans la LNH disponible chez les Blues. Carter Hutton a été laissé de côté en raison d’une blessure non divulguée et Wille Husso, qui a été rappelé de la Ligue américaine de hockey, rejoindra l’équipe à Los Angeles.

Les Blues, qui ont encaissé huit revers à leurs neuf dernières rencontres, ont de la difficulté à trouver le fond du filet par les temps qui courent. Les hommes de Mike Yeo ont inscrit que 15 buts en neuf matchs. Carl Gunnarsson, Dmitri Jaskin, Vince Dunn et Tage Thompson Vladimir n’ont tous pas noirci la feuille de pointage depuis au moins 10 matchs.