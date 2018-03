VALDEBLORE LA COLMIANE, France — Le cycliste français Rudy Molard a remporté la sixième étape de la classique Paris-Nice, toujours dominée par l’Espagnol Luis Leon Sanchez.

Molard est devenu le quatrième Français à remporter une étape cette année. Il s’est détaché d’un petit groupe de neuf cyclistes à environ un kilomètre de l’arrivée de cette étape de 193 km. Il a terminé deux secondes devant le Belge Tim Wellens. Le Français Julian Alaphilippe a pris la troisième place.

Sanchez a terminé l’étape au quatrième rang, deux secondes derrière le vainqueur également, même s’il a dû changer de vélo en pleine course. Il a maintenant une avance de 22 secondes sur Alaphilippe et de 26 sur Marc Sole, troisième avec deux étapes à disputer.

Wout Poels, qui se trouvait à 15 secondes de Sanchez avant le départ, s’est sorti de la course en chutant avec sept km à faire. Le Néerlandais de l’équipe Sky semblait touché à l’épaule.

La septième et avant-dernière étape de samedi mènera les coureurs sur 175 km entre Nice et Valdeblore La Colmiane, dans les Alpes-Maritimes. Elle comprendra cinq ascensions et se terminer sur une éreintante montée de 16,3 km.