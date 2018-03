MONTMELO, Espagne — Kimi Raikkonen, sur Ferrari, a été le pilote le plus rapide lors de la dernière journée d’essais hivernaux de la Formule 1 vendredi en banlieue de Barcelone.

Raikkonen a réalisé un temps de 1 minute 17,221 secondes. Ce faisant, il est venu à 39 millièmes de seconde d’égaler le record non-officiel pour un tour de piste sur le Circuit de Catalunya, réalisé jeudi par son coéquipier Sebastian Vettel.

Ces deux chronos ont été produits à l’aide de pneus hyper-tendres, introduits en Formule 1 cette année. Par ailleurs, la piste a été dotée d’une nouvelle surface en janvier, rendant les comparaisons difficiles avec les performances du passé.

Les records établis lors des essais ne sont pas reconnus.

Pour une deuxième journée consécutive, les pilotes Mercedes Lewis Hamilton, le champion en titre, et Valtteri Bottas ont effectué des simulations de course. Mercedes a complété la semaine d’essais avec 1037 tours, plus que toute autre écurie.

Les Ferrari ont également montré une bonne fiabilité en effectuant 925 tours.

Par ailleurs, le Montréalais Lance Stroll a réalisé le 13e temps en 1:19,954.

La saison 2018 de Formule 1 s’amorcera à Melbourne, en Australie, les 23, 24 et 25 mars.