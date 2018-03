NEW YORK — La LNH a soulagé de 2000$ US l’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand et celui des Coyotes de l’Arizona Nick Cousins pour conduite antisportive.

Ils ont été sanctionnés en vertu du programme du circuit visant à décourager les joueurs de simuler des infractions ou de plonger. Un joueur reçoit d’abord un avertissement, puis reçoit une amende de 2000$ lors de sa deuxième infraction de la saison.

Marchand, qui domine les Bruins avec 67 points, avait reçu un avertissement pour un incident le 29 novembre face au Lightning de Tampa Bay. Il a été mis à l’amende pour un geste posé quand le défenseur des Penguins de Pittsburgh Olli Maatta l’a fait chuter le 1er mars.

Cousins avait été averti pour un geste posé le 4 janvier face aux Predators de Nashville. Il a récidivé le 1er mars face au Wild du Minnesota, quand il a exagéré un geste d’obstruction posé par le défenseur Nick Seeler.