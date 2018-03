DALLAS — Le centre des Stars de Dallas Martin Hanzal sera opéré au dos et sa saison est terminée.

Le directeur général des Stars, Jim Nill, a annoncé vendredi que la période de récupération allait durer de six à sept mois.

Hanzal a signé un contrat de trois saisons et 14,25 millions $ US avec les Stars en tant que joueur autonome le 1er juillet dernier. Il a raté la majorité du camp d’entraînement en raison d’une blessure à une cheville. Le Tchèque âgé de 31 ans a ensuite raté 29 matchs en raison de différentes blessures, dont celle au dos.

Nill a indiqué que Hanzal s’est blessé au dos tard en novembre et qu’il avait reçu trois injections afin de continuer à jouer malgré la douleur. Cependant, Hanzal n’était plus en mesure de jouer et il a décidé de passer sous le bistouri.

Hanzal n’a pas joué depuis le 21 février. Il a récolté seulement cinq buts et cinq aides en 38 matchs cette saison.