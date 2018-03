SOFIA, Bulgarie — Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont terminé au pied du podium en danse sur glace aux Championnats mondiaux juniors de patinage artistique.

Occupant le deuxième rang après le programme court avec 62,39 points, Lajoie, de Boucherville, et Lagha, de Greenfield Park, ont pris le cinquième rang du programme libre vendredi avec une note de 83,83. Ils ont donc terminé la compétition avec un total de 146,22 points, à 0,66 point du podium.

«Le programme libre a super bien été. Nous avons été capables d’être dans le moment et de bien gérer le stress. L’objectif est atteint; nous avions convenu avec les entraîneurs que nous voulions cogner à la porte du podium et c’est ça qui s’est passé», a commenté Lajoie.

«Nous avons beaucoup appris cette saison et nous avons commencé à travailler la technique et les jeux de pieds un peu tard dans la saison. Nous nous concentrions beaucoup sur la performance et nous avons sous-estimé l’importance du jeu de pied. Ça fait seulement trois semaines que nous le travaillions et nous avons bien patiné considérant cela», a ajouté Lagha.

Les Russes ont dominé la compétition. Le duo formé d’Anastasia Skoptcova et de Kirill Aleshin (155,15 points) a remporté l’or, tandis que celui composé d’Arina Ushakova et de Maxim Nekrasov (146,88 points) a récolté le bronze. Les Américains Christina Carreira et Anthony Ponomarenko (147,68 points) ont terminé en deuxième place.