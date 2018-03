AMSTERDAM — La Canadienne Ivanie Blondin occupe le 11e rang provisoire du classement général des Championnats du monde toutes distances de l’ISU, après avoir pris la 10e position au 3000 mètres et la 12e place au 500m, vendredi.

Alors que les courses ont été présentées sous la pluie sur un anneau extérieur pour souligner les 125 ans de cette compétition, Blondin a inscrit un temps de 41,10 secondes au 500m pour prendre la 12e position. Puis, au 3000m, la patineuse de 27 ans a réalisé le 10e temps le plus rapide, soit 4:26,55.

«C’était difficile comme courses, mais c’était vraiment amusant, a déclaré Blondin, qui en est à sa quatrième participation consécutive à cet événement. J’ai vraiment aimé l’ambiance et le fait qu’il pleuvait. Je me sentais comme une gladiatrice.

«Mon objectif est de patiner du mieux que je peux malgré les conditions et d’avoir du plaisir en le faisant, a ajouté la patineuse originaire d’Ottawa. Ça me prépare également pour la finale des Coupes du monde la semaine prochaine.»

La Japonaise Miho Takagi est présentement au premier rang après avoir remporté l’épreuve du 500m et avoir terminé au deuxième rang du 3000m. Ireen Wüst et Antoinette de Jong, toutes deux des Pays-Bas, occupent les deuxième et troisième positions.