L’ancienne no 1 au monde Maria Sharapova a annoncé qu’elle mettait un terme à sa relation de travail avec l’entraîneur Sven Groeneveld.

Sharapova a annoncé la décision, prise d’un commun accord, vendredi.

«Après une collaboration de quatre ans marquée par le succès et les défis, j’aimerais remercier Sven pour sa loyauté, son éthique de travail et par-dessus tout, l’amitié que nous avons développé qui dépassera cette relation de travail», a déclaré Sharapova dans un communiqué publié sur son site internet.

«Même si nous avons décidé d’un commun accord d’explorer de nouvelles avenues, j’ai été incroyablement chanceuse de compter sur lui pour diriger mon équipe au cours des quatre dernières années.»

La Russe et l’ancien joueur professionnel sur le circuit de l’ATP avaient officiellement commencé à travailler ensemble avant la saison 2014. Sous ses conseils, Sharapova a remporté sept titres, dont celui des Internationaux de France en 2014.

Plus tôt cette semaine, Sharapova avait perdu au premier tour de l’Omnium BNP Paribas contre la Japonaise Naomi Osaka.

«Maria est une des joueuses les plus travaillantes et les plus professionnelles avec qui j’ai travaillées. Sa force et sa combativité continueront de faire d’elle une joueuse redoutable et j’ai le plus profond respect pour elle comme joueuse et comme personne», a affirmé Groeneveld dans un communiqué également publié sur le site de la joueuse.

Groeneveld avait précédemment travaillé avec différentes étoiles de la WTA dont Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Ana Ivanovic et Caroline Wozniacki.