LAVAL, Qc — Éric Gélinas a inscrit trois buts avant d’amasser une aide sur le but vainqueur de Chris Terry en prolongation et le Rocket de Laval a vaincu les Senators de Belleville 4-3, vendredi.

Gélinas a complété son tour du chapeau avec 1:53 à faire, alors que le gardien Zachary Fucale avait été remplacé par un attaquant supplémentaire. Terry a ensuite marqué son 25e but de la saison après 2:03 de jeu en supplémentaire, pendant que le Rocket profitait d’un avantage numérique.

Fucale a stoppé 28 tirs devant le filet du Rocket (23-29-8).

Du côté des Senators (22-35-5), Ben Sexton a amassé un but et une aide, tandis que Jack Rodewald et Gabriel Gagné ont aussi marqué. Filip Chlapik a récolté deux aides et Danny Taylor a effectué 26 arrêts.