BOISBRIAND, Qc — Alex Barré-Boulet s’est fait complice de tous les buts de son équipe et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait le Phoenix de Sherbrooke 4-3, vendredi, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Barré-Boulet, le meilleur pointeur de la LHJMQ, a porté son total de points à 113 cette saison. L’Armada (46-10-7) n’a pas perdu en temps réglementaire à ses sept dernières parties et elle est déjà assurée de terminer au premier rang du circuit Courteau.

Alexandre Alain a enregistré un tour du chapeau pour l’Armada et il a devancé l’attaquant de l’Océanic Alexis Lafrenière au deuxième échelon des meilleurs buteurs de la LHJMQ avec 43 réussites. Drake Batherson a ajouté un but et une mention d’aide pour l’Armada.

Nicolas Poulin et Yann-Félix Lapointe ont tous les deux obtenu un but et une assistance pour le Phoenix (31-23-11), qui avait gagné ses neuf derniers matchs. Marek Zachar a aussi fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Mikhail Denisov s’est dressé devant les attaques du Phoenix et il a effectué 31 arrêts pour remporter une 13e victoire en 18 matchs avec l’Armada.

Reilly Pickard a donné quatre buts sur 23 tirs devant la cage de la formation de Sherbrooke.

Islanders 3 Screaming Eagles 4 (Prol.)

Peyton Hoyt a tranché en prolongation et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 4-3.

Hoyt a inscrit son deuxième but de la rencontre à 3:24 de la période supplémentaire, lorsqu’il a complété une mise en scène de Ross MacDougall.

Isiah Campbell et Mathias Laferrière ont tous les deux amassé un but et une mention d’assistance pour les Screaming Eagles (30-27-7)gagné leurs deux derniers matchs. MacDougall a mis la table pour trois réussites des siens.

Sam King, Daniel Hardie et Pascal Aquin ont répliqué pour les Islanders (34-23-7), qui ont perdu leurs deux dernières sorties.

Kevin Mandolese s’est signalé dans la victoire des Screaming Eagles, repoussant 44 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Mathew Welsh a stoppé 24 rondelles pour les Islanders.

Titan 6 Sea Dogs 4

Antoine Morand a récolté quatre points, dont deux buts, et le Titan d’Acadie-Bathurst ont défait les Sea Dogs de Saint-Jean 6-4.

Morand a été à l’origine de trois des quatre buts des siens en deuxième période, dont celui de la victoire de Jeffrey Truchon-Viel. Olivier Galipeau, Adam Holwell et Mitchell Balmas ont aussi touché la cible pour le Titan (40-15-9), qui n’a pas connu la défaite à ses six dernières parties.

Cole Reginato, Anthony Boucher, Nathan Larose et William Poirier ont fait bouger les cordages pour les Sea Dogs (14-39-11), qui tentent de rattraper les Foreurs de Val-d’Or au 16e et dernier rang donnant accès aux séries.

Joseph Murdaca a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 28 arrêts devant la cage du Titan. Matthew Williams a cédé cinq fois sur 33 tirs avant d’être remplacé par Tommy DaSilva, qui a bloqué 15 des 16 lancers dirigés vers lui.

Cataractes 1 Tigres 9

Vitalii Abramov a marqué quatre buts et il a ajouté une aide, menant les Tigres de Victoriaville vers un gain écrasant de 9-1 aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Jason Horvath a ouvert le pointage pour les Cataractes (16-43-6), mais les Tigres ont ouvert la machine par la suite avec neuf buts sans riposte.

Ivan Kosorenkov a obtenu un but et deux assistances, Chase Harwell et Mathieu Sévigny ont conclu la partie avec un but et une aide chacun alors qu’Edouard Ouellet a enfilé l’aiguille à deux reprises pour les Tigres (38-20-6), qui ont infligé un 12e revers de suite aux Cataractes.

Etienne Montpetit a effectué 23 arrêts entre les poteaux des Tigres. Mathieu Bellemare a alloué trois buts sur huit tirs avant d’être chassé. En relève, la recrue Lucas Fitzpatrick a stoppé 27 rondelles.

Saguenéens 4 Olympiques 3 (Prol.)

Kelly Klima a joué les héros en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont eu le meilleur sur les Olympiques de Gatineau au compte de 4-3.

Kelly a ajouté deux aides à sa récolte alors que son frère jumeau, Kevin, a inscrit deux buts et une mention d’assistance. Vladislav Kotkov a fourni l’autre réussite aux Saguenéens (27-32-5).

Dawson Theede a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions alors que Chris McQuaid a complété le pointage pour les Olympiques (32-23-8), qui ont mis un terme à une série de deux victoires.

Zachary Bouthillier a connu un fort départ devant le filet des Saguenéens, bloquant 37 lancers. Son vis-à-vis chez les Olympiques, Tristan Bérubé, a cédé quatre fois sur 26 tirs.

Remparts 5 Foreurs 4

Cinq joueurs différents ont trouvé le fond du filet et les Remparts de Québec ont eu raison des Foreurs de Val-d’Or 5-4.

Christian Huntley, Pascal Laberge, Matthew Boucher, Philipp Kurashev et Andrew Coxhead ont marqué pour les Remparts (38-21-6), qui n’ont pas connu la défaite en temps réglementaire à leurs neuf dernières parties.

Nathan Hudgin, Yan Dion, Julien Tessier et Ivan Kozlov ont noirci la feuille de pointage pour les Foreurs (19-38-7), qui ont quant à eux perdu leurs neuf derniers matchs.

Dereck Baribeau a réalisé 23 arrêts pour les Remparts tandis que Mathieu Marquis a conclu la rencontre avec 33 arrêts.

Drakkar 3 Océanic 5

Dmitry Zavgorodniy a brisé l’égalité en troisième période et l’Océanic de Rimouski a vaincu le Drakkar de Baie-Comeau 5-3.

Zavgorodniy a touché la cible alors qu’il restait 6:30 à écouler et il a ajouté un but dans un filet désert. Mathieu Bizier, Mathieu Nadeau et Jordan Lepage ont aussi marqué pour l’Océanic (41-16-7), qui se bat avec le Titan d’Acadie-Bathurst pour le deuxième rang du classement général.

Shawn Element, Ivan Chekhovich et Bradley Lalonde ont été les auteurs des filets du Drakkar (29-30-5).

La recrue Colten Ellis a signé un 32e gain cette saison, un sommet dans la LHJMQ, et il a repoussé 28 rondelles pour l’Océanic. Francis Leclerc a lui aussi fait du bon travail pour le Drakkar, mais ses 37 arrêts ont été insuffisants.