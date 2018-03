VANCOUVER — Eric Staal a inscrit le but vainqueur et le Wild du Minnesota a défait les Canucks de Vancouver 5-2, vendredi soir, au Rogers Arena.

Staal compte maintenant 37 buts cette saison et 11 à ses neuf derniers matchs. Le joueur de centre du Wild est seulement à trois buts de l’attaquant des Capitals de Washington Alex Ovechkin, qui domine le circuit Bettman avec 40 buts.

Zach Parise, Matt Cullen, Marcus Foligno et Charlie Coyle, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a remporté une troisième partie de suite et huit de ses 10 dernières. La troupe de Bruce Boudreau occupe le troisième rang de la section Centrale, trois points devant les Stars de Dallas et à six points des Jets de Winnipeg et de la deuxième position.

Devan Dubnyk a repoussé 30 rondelles devant le filet de la formation du Minnesota.

Michael Del Zotto et Jussi Jokinen ont fait bouger les cordages pour les Canucks, qui ont conclu un séjour de cinq parties à domiciles avec un dossier de 1-2-2.

Anders Nilsson a obtenu le départ et il a terminé la rencontre avec 31 arrêts.