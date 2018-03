KVITFJELL, Norvège — Thomas Dressen a remporté une descente à la Coupe du monde de ski alpin masculin, samedi, moins de deux mois après être devenu le premier Allemand en 13 ans à s’imposer dans cette discipline.

Excellent en bas de piste, il a battu le Suisse et champion mondial Beat Feuz par huit centièmes, et le Norvégien et champion olympique Aksel Lund Svindal par 17 centièmes.

«C’est fou, a dit Dressen, victorieux pour une deuxième fois en carrière. Mes attentes étaient hautes avant la saison, mais je ne pensais pas que ça irait si bien.»

Dressen et Feuz ont aussi fini premier et deuxième en janvier à Kitzbuehel, où un Allemand a remporté une descente pour la première fois depuis 2005.

C’est également à Kvitfjell que Dressen a mérité un tout premier top 10, il y a un an.

«Ç’a m’a rendu plus détendu», a confié l’athlète de 24 ans, également médaillé à Beaver Creek, en décembre, et cinquième en descente lors des récents JO.

«Sa victoire n’a rien d’une coïncidence, a dit Svindal. Il est l’un des meilleurs en descente.»

Dressen pourrait aspirer un jour au globe de cristal de la discipline, mais l’honneur se décidera entre Feuz et Svindal cette année. Le premier a 60 points de coussin sur le deuxième avec une seule course à disputer, mercredi en Suède, en finales de la Coupe du monde.

«La lutte a été stimulante pendant toute la saison», a résumé Feuz, vainqueur de trois descentes cette saison, une de plus que Svindal.

Feuz est en quête d’un premier titre, lui qui a fini deuxième trois fois – en descente, au combiné et au classement général, tout ça en 2011-12.

«Vous y pensez (au globe) mais quand vous prenez le départ, il faut que ça vous sorte de l’esprit, a dit Feuz. Aksel va se battre jusqu’à la fin, et je ne peux pas me permettre un relâchement.»

Svindal a remporté deux fois le titre du classement général. Il a été couronné deux fois en descente, le plus récemment en 2014.

Les Canadiens Manuel Osborne-Paradis, Benjamin Thomsen et Broderick Thompson ont fini 14e, 16e et 56e, samedi.