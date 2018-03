VALDEBLORE LA COLMIANE, France — En tête depuis la troisième étape de Paris-Nice, une course du World Tour masculin, l’Espagnol Luis Leon Sanchez a perdu sa place au sommet du classement général, samedi.

Le coéquipier d’Hugo Houle chez Astana a terminé 26e de la septième étape disputée entre Nice et Valdeblore La Colmiante, en France, et il occupe maintenant le 17e rang au général.

C’est le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) qui s’est hissé au sommet en remportant la septième étape. Il a parcouru les 175 km en 5 h 02 min 54 s et a franchi l’arrivée seul, 8 secondes devant le Belge Dylan Teuns (BMC Racing). L’Espagnol Ion Izagirre (Bahrain-Merida) a pris le troisième rang, aussi à 8 secondes du vainqueur.

«La journée a bien commencé. Luis ne se sentait pas bien, il a pris froid, a dit Houle, 55e. Il y avait beaucoup de pluie et nous sommes montés assez haut en altitude vers la moitié de l’étape. Il y avait un long col et dans la descente, il a pris un coup de froid. Après, il n’était plus capable de livrer le meilleur de lui-même. Toute l’équipe a vraiment bien joué. On a tout donné pour lui.»

Sanchez a un retard de 3 minutes 47 secondes au général. Son coéquipier danois Jakob Fuglsang l’a devancé de deux rangs, se faufilant en 15e place.

La dernière étape de Paris-Nice sera disputée dimanche.

«C’est sûr que le plan va être de passer à l’attaque, a confié Houle, de Ste-Perpétue. Nous avons deux bonnes cartes et beaucoup de temps à rattraper. Ce sera une étape très dure et surprenante, assez courte aussi.»