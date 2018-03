ABERDEEN, Royaume-Uni — Pour la septième fois de l’histoire du Championnat mondial de curling junior, les équipes canadiennes ont remporté les deux médailles d’or.

Tyler Tardi et son quatuor de Langley, C.-B., et le quatuor de Halifax dirigé par Kaitlyn Jones ont remporté les titres masculin et féminin, samedi, à Aberdeen, en Écosse.

Tardi s’est frotté à une formidable équipe écossaise dirigée par Ross Whyte, qui était invaincu avant le match pour la médaille d’or.

Tardi et sa bande, qui avaient clôturé le tournoi à la ronde avec un dossier 7-2, ont eu beau s’offrir une avance 5-2 au cours des sept premières manches, l’Écosse est venue de l’arrière pour porter la marque à 5-5 avec un vol d’un point, à la suite d’un lancer trop fort de la main de Tardi à sa tentative de placement au cercle des quatre pieds.

Cependant, avec son premier lancer en manche supplémentaire, Tardi a exécuté une double sortie montée. Il a ensuite réussi un placement parfait pour confirmer la victoire.

Tardi avait été écarté des éliminatoires au Mondial en 2017.

Dans le match pour la médaille de bronze, le Suisse Jan Hess a eu le dessus 7-4 sur l’Américain Andrew Stopera.

Plus tôt dans la journée, Jones et ses coéquipières ont triomphé 7-4 face à la Suédoise Isabella Wranaa pour rafler la médaille d’or féminine.

Le moment décisif est survenu avec un score de trois points en cinquième manche qui a donné aux Canadiennes une avance 5-2 à la mi-rencontre. Jones a été en mesure de préserver cet avantage par la suite.

La Chinoise Zixin Wang a prévalu 11-5 sur la Norvégienne Maia Ramsfjell pour mettre la main sur la médaille de bronze.

Il s’agit du 19e titre pour les hommes canadiens au Mondial junior, et du 12e titre pour les dames canadiennes.