REGINA — Le quatuor albertain de Brendan Bottcher a atteint la demi-finale du Championnat canadien de curling masculin grâce à une victoire de 6-5 en manche supplémentaire face à l’équipe nord-ontarienne de Brad Jacobs, samedi.

En demi-finale, dimanche, Bottcher sera opposé au perdant du match entre le champion en titre Brad Gushue et l’Ontarien John Epping. Ce duel, présenté plus tard samedi, oppose les deux premières têtes de série à l’issue de la ronde de championnat.

L’Alberta et le Nord de l’Ontario avaient terminé respectivement en troisième et quatrième positions avec des fiches de 8-3. Gushue a compilé un dossier de 10-1 et Epping, de 9-2.

Jacobs avait l’avantage de la dernière pierre en manche supplémentaire. Sur son dernier lancer, Bottcher a placé sa pierre sur l’arrière du bouton. Jacobs a ensuite tenté de l’imiter, mais son tir était un peu trop fort et il a offert un vol d’un point et la victoire à Bottcher.

Bottcher avait forcé la présentation d’une manche supplémentaire en marquant deux points en 10e manche grâce à une difficile double sortie.