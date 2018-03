AMSTERDAM — Denny Morrison est le meilleur Canadien après la présentation des deux premières épreuves de la compétition masculine des Championnats du monde toutes distances de patinage de vitesse longue piste, alors qu’il occupe le 16e rang.

Chez les femmes, Ivanie Blondin, d’Ottawa, a pris le 17e rang du 1500 mètres en deux minutes 5,32 secondes pour aboutir au 12e rang du classement final.

Les compétitions sont présentées à l’extérieur et la pluie s’est notamment mise de la partie.

Lors de la première journée de compétition chez les hommes, Morrison, de Fort St. John, C.-B, a débuté la journée avec une 15e place au 500m (37,97). Puis, au 5000m, il a terminé au 21e rang (6:59,34).

«De patiner sous la pluie est quelque chose de misérable pour un gars comme moi qui aime habituellement la glace rapide et les conditions parfaites de l’Anneau olympique à Calgary, a dit Morrison. Mais outre la température, c’était une assez bonne atmosphère. Le soutien des partisans était une bonne façon de se motiver à y aller sous la pluie et de faire du mieux que je pouvais.»

Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, occupe le 17e rang provisoire du classement général à la suite d’une 11e position au 500m (37,65) et d’une 22e place au 5000m (7:03,22).

Ted-Jan Bloemen, de Calgary, occupe quant à lui le 19e rang après avoir pris la même position au 500m (38,81) et récolté une 15e position au 5000m (6:53,08).

«C’était une belle expérience de patiner à l’extérieur et de faire face aux conditions comme devaient se battre les anciens champions de patinage de vitesse, a dit Bloemen. Mon 5000m était une course difficile et je n’ai pu utiliser adéquatement ma technique dans ces conditions. Mais je ne m’en fais pas trop alors que je ne me suis pas entraîné pour passer au travers des conditions comme celles-là. Mon objectif était de patiner rapidement aux Jeux olympiques.»

Les Néerlandais Patrick Roest et Sven Kramer sont présentement aux premier et troisième rangs du classement général, respectivement, tandis que le Norvégien Sverre Lunde Pedersen est en deuxième position.

Chez les femmes, le titre de championne du monde toutes distances est allé à la Japonaise Miho Takagi. Les Néerlandaises Ireen Wüst et Annouk van der Weijden ont terminé deuxième et troisième, respectivement.