SAN JOSE, Calif. — Philipp Grubauer a repoussé 24 tirs en route vers un cinquième blanchissage en carrière, Nicklas Backstrom a touché la cible tard en deuxième période et les Capitals de Washington ont vaincu les Sharks de San Jose 2-0, samedi.

L’attaquant des Capitals Alex Ovechkin, qui totalise 598 buts en carrière, a été blanchi de la feuille de pointage pour un troisième match de suite. Marc-Édouard Vlasic l’a privé de son 599e but grâce à un beau repli, puis le gardien Martin Jones a frustré Ovechkin sur une échappée partielle à mi-chemin en troisième période.

Lars Eller a confirmé la victoire des Capitals en marquant dans un filet désert en fin de rencontre.

Les Sharks ont été incapables de déjouer Grubauer et ont chuté à 3-2 lors de leur séjour de six matchs à domicile. Ils n’ont pas su profiter de deux occasions en avantage numérique et ils sont seulement 1-en-32 à leurs 14 dernières rencontres dans cette situation.

Jones a effectué 24 arrêts, mais a été battu par un tir sur réception de Backstrom tard en deuxième période.