AVONDALE, Ariz. — Brad Keselowski a surmonté une punition pour excès de vitesse dans les puits en début d’épreuve, samedi, et a remporté la course de la série Xfinity présentée à l’ISM Raceway.

Keselowski a ravi la position de tête à Christopher Bell dans les puits avec 32 tours à faire et a filé vers la victoire dans une course qui a été retardée pendant deux heures en raison de la pluie.

Keselowski a été puni pour excès de vitesse après un délai de 1 heure et 35 minutes. La course de 200 tours avait aussi été interrompue pendant 25 minutes avant la fin du premier segment de 45 tours.

Keselowski totalise maintenant 37 victoires en carrière en série Xfinity.

Justin Allgaier, champion en titre de la course et détenteur de la pole, a terminé en deuxième position. Kyle Busch a suivi en troisième place devant Bell et Jamie McMurray.

Le pilote québécois Alex Labbé a terminé en 22e position.