BATHURST, N.-B. — German Rubtsov a brisé l’égalité en début de troisième période et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Mooseheads de Halifax 3-2, samedi, dans un duel important au classement général.

Rubtsov a bien suivi le jeu, après que Jeffrey Truchon-Viel eut profité d’une chute de Walter Flower pour entrer en zone adverse, et il a sauté sur un retour de lancer pour procurer l’avance au Titan.

Le Titan (41-15-9) et les Mooseheads (41-17-7) ont amorcé la journée avec 89 points en 64 matchs et ils partageaient le sommet de la section Maritimes. Les deux formations souhaitent conclure la saison au deuxième échelon de la LHJMQ, car l’Armada de Blainville-Boisbriand est assurée de terminer au premier rang.

Truchon-Viel et Justin Ducharme ont aussi fait bouger les cordages pour le Titan, qui n’a pas connu la défaite à ses sept dernières parties.

En avance 2-0 en première période, le Titan croyait bien avoir triplé son avance quand Mitchell Balmas a touché la cible. Le but a toutefois été refusé parce qu’une passe avec la main a mené à cette réussite. Quelques secondes plus tard, Filip Zadina a marqué pour les Mooseheads.

Zadina a refait des siennes en créant l’égalité en fin de deuxième engagement, mais les Mooseheads n’ont pu signer un troisième gain consécutif.

Evan Fitzpatrick a gardé le fort pour le Titan et il a bloqué 27 lancers dans la victoire. Le gardien des Mooseheads Alexis Gravel a connu un très bon départ, stoppant 40 des 43 tirs dirigés vers lui, mais il a tout de même encaissé la défaite.

Outre Zadina et Gravel, plusieurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH ont foulé la glace du Centre K.C. Irving, notamment Benoit-Olivier Groulx, Jared McIsaac et Noah Dobson.

Drakkar 6 Océanic 5

Jordan Martel a enregistré un tour du chapeau et le Drakkar de Baie-Comeau a tenu le coup pour battre l’Océanic de Rimouski 6-5.

En avance 6-1 en troisième période, le Drakkar (30-30-5) a eu chaud quand il a vu son adversaire marquer cinq buts sans riposte. La remontée s’est cependant arrêtée à court.

Shawn Element, Christopher Benoit et Edouard St-Laurent ont aussi noirci la feuille de pointage pour le Drakkar alors que Simon Chevrier a conclu le duel avec trois mentions d’assistance.

L’Océanic (41-17-7) a ouvert la machine un peu trop tard alors qu’il a inscrit ses cinq buts au dernier tiers. Denis Mikhnin, deux fois, Ludovic Soucy, Dmitry Zavgorodniy et Samuel Dove-McFalls en ont été les auteurs.

Francis Leclerc s’est dressé devant la cage du Drakkar et il a réalisé 43 arrêts. Colten Ellis a amorcé la rencontre et il a alloué trois buts sur 14 tirs alors qu’en relève, Jimmy Lemay a cédé trois fois en 11 lancers.

Voltigeurs 5 Foreurs 1

Les Voltigeurs de Drummondville ont marqué quatre buts sans riposte pour finalement l’emporter 5-1 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Alors que les deux équipes étaient nez à nez 1-1 en deuxième période, Pavel Koltygin a inscrit le premier de quatre filets consécutifs des visiteurs. Guillaume Desmarais, Yvan Mongo, Joseph Veleno et Cédric Desruisseaux ont aussi fait bouger les cordages pour les Voltigeurs (41-19-4).

Julien Tessier a été l’unique buteur des Foreurs (19-39-7), qui se sont inclinés au cours de leurs 10 derniers matchs. Ils ont toutefois confirmé leur place en séries éliminatoires.

Grâce à ses 26 arrêts, Olivier Rodrigue a atteint le plateau des 30 victoires en une saison pour une première fois en carrière. Souvent très occupé devant la cage des Foreurs, Mathieu Marquis a stoppé 36 rondelles.

Islanders 4 Screaming Eagles 3 (Fus.)

Les Islanders de Charlottetown ont eu besoin de 11 tireurs pour venir à bout des Screaming Eagles du Cap-Breton 4-3 en fusillade.

Après 10 arrêts de Kyle Jessiman et Dakota Lund-Cornish, Thomas Casey a enfilé l’aiguille et Leon Gawanke a été stoppé pour procurer la victoire aux Islanders (35-23-7).

Du côté des vainqueurs, Casey avait aussi marqué dans les 60 premières minutes, tout comme Taylor Egan et Cameron Askew.

Phélix Martineau, Peyton Hoyt et Declan Smith ont répliqué pour les Screaming Eagles (30-27-8), qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs trois dernières sorties.

Lund-Cornish a finalement conclu la partie avec 22 arrêts pour les Islanders. À l’autre bout de la patinoire, Jessiman a alloué trois buts sur 31 lancers.

Saguenéens 2 Cataractes 1 (Fus.)

Vladislav Kotkov a mis fin au débat en tirs de barrage et les Saguenéens de Chicoutimi ont gagné 2-1 aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Kotkov a déjoué Lucas Fitzpatrick tout de suite après qu’Anthony Imbeault eut permis aux Cataractes de rester en vie.

En temps réglementaire, Kelly Klima a été l’unique buteur des Saguenéens (28-32-5), qui croyaient bien obtenir les deux points sans nécessiter la prolongation.

Alors qu’il ne restait que 10 secondes à écouler au troisième engagement, Jérémy Manseau a ramené les deux équipes à la case départ. Les Cataractes (16-43-7) ont malgré tout perdu un 13e match consécutif.

Zachary Bouthillier a effectué 23 arrêts pour les Saguenéens tandis que Fitzpatrick a stoppé 29 rondelles pour les Cataractes.

Wildcats 6 Sea Dogs 4

Jeremy McKenna a récolté deux buts et une aide et les Wildcats de Moncton ont eu le meilleur sur les Sea Dogs de Saint-Jean au compte de 6-4.

McKenna a donné les devants aux siens en deuxième période et il a inscrit le but vainqueur au troisième vingt. Brady Pataki, Alexander Khovanov, Anderson MacDonald et James Phelan ont aussi marqué pour les Wildcats (26-31-8).

Cole Reginato a trouvé le fond du filet à deux reprises pour les Sea Dogs (14-40-11), qui n’ont gagné qu’une seule de leurs 12 dernières parties. Anthony Boucher et Cédric Paré ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Mark Grametbauer a offert une prestation de 34 arrêts et il a signé un premier gain depuis le 23 février. Dans la défaite, Alex D’Orio a été un peu moins occupé, bloquant 24 tirs.