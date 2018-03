SUNRISE, Fla. — Vincent Trocheck a inscrit le but gagnant en fusillade et les Panthers de la Floride ont établi un record d’équipe en signant une huitième victoire d’affilée à domicile en venant à bout des Rangers de New York par la marque de 4-3, samedi.

Aleksander Barkov a aussi fait mouche en fusillade pour les Panthers, qui ont récolté au moins un point dans un neuvième match d’affilée. Les Panthers se sont aussi approchés à un point des Devils du New Jersey et du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est. De plus, les Panthers ont trois rencontres du plus à disputer cette saison.

Frank Vatrano a touché la cible à son premier match avec les Panthers, Jonathan Huberdeau a récolté un but et une aide et Jamie McGinn a également fait bouger les cordages. Trocheck a récolté deux aides. Roberto Luongo a repoussé 34 tirs.

Kevin Hayes, Mika Zibanejad et Mats Zuccarello ont marqué en temps réglementaire pour les Rangers, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée. Ryan Spooner a amassé deux aides. Zuccarello a également touché la cible en fusillade.

Henrik Lundqvist a effectué 32 arrêts à son 800e match en carrière, devenant le 15e gardien de l’histoire de la LNH à atteindre ce plateau.