STELLENBOSCH, Afrique du Sud — Catharine Pendrel, de Kamloops, a obtenu le meilleur résultat canadien à la première épreuve de la Coupe du monde de vélo de montagne Mercedes-Benz de l’UCI, prenant la septième place de la course féminine catégorie élite.

Pendrel, trois fois championne au classement général de la Coupe du monde et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2016, figurait parmi les cinq premières de la course pendant la plus grande partie des six tours du circuit.

Elle a disputé une place sur le podium à la championne du monde, la Suissesse Jolanda Neff, avant de fléchir légèrement pendant le dernier tour.

«Je me sentais très bien, a déclaré Pendrel. J’avais juste besoin d’un peu plus de ‘punch’ au dernier tour, mais on apprend de chaque course. J’ai hâte de me battre à nouveau pour un podium dès la prochaine course.»

La Danoise Annika Langvad a prévalu devant la Française Pauline Ferrand Prévôt et la Néerlandaise Anne Tauber.

Parmi les autres résultats canadiens, notons la 14e place d’Emily Batty (Brooklin, ON), la 23e place de Haley Smith (Uxbridge, ON), la 34e place de Cindy Montambault (Val-David) et la 44e place de Rebecca Beaumont (Alma).

Chez les hommes, Léandre Bouchard d’Alma a obtenu le meilleur résultat canadien, une 36e place. Il représentera le pays en avril aux Jeux du Commonwealth.

«J’ai bien géré ma course, mais j’ai commis deux ou trois petites erreurs, a dit Bouchard. Il me faut juste un peu plus de puissance pour en arriver au niveau de condition physique que je souhaite. C’est encore tôt dans la saison, J’ai hâte aux autres épreuves, et bien évidemment aux Jeux du Commonwealth.»

Le Néo-Zélandais Sam Gaze a battu au sprint le champion du monde, le Suisse Nino Schurter.

Parmi les autres résultats canadiens, notons la 45e position du champion canadien Peter Disera (Horseshoe Valley, ON), la 57e place d’Andrew L’Esperance (Halifax) et la 66e place de Raphaël Gagné (Québec).