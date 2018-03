MOSCOU — Le Québécois Éliot Grondin et le Britanno-Colombien Kevin Hill ont fini dixièmes en snowboard cross par équipe à la Coupe du monde de surf des neiges, dimanche.

Dans leur vague de quart de finale, les Canadiens ont été devancés par les Américains, premiers, et les Autrichiens, deuxièmes, les classant ainsi au troisième rang.

Leir parcours s’est terminé car seuls les deux meneurs de chaque groupe passaient à la ronde suivante. Le duo canadien a finalement pris le dixième rang.

«Ç’a été une bonne expérience, mais c’est sûr qu’on espérait mieux qu’une 10e place, a commenté Grondin, 16 ans. Ça s’est bien passé en général, mais quelques erreurs durant nos descentes nous ont coûté de peu la demi-finale.»

Grondin, de Sainte-Marie, a obtenu son meilleur résultat en carrière samedi, prenant le 14e rang à l’épreuve individuelle de snowboard cross. Hill a été 24e.

Les Italiens Emanuel Perathoner et Omar Visintin ont triomphé devant les Autrichiens Julian Lueftner et Alessandro Haemmerle. Les Américains Senna Leith et Jake Vedder ont mérité le bronze.