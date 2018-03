NICE, France — Marc Soler de l’Espagne a remporté la course Paris-Nice en ravissant la première place au Britannique Simon Yates lors de la dernière étape, dimanche.

Le cycliste de 24 ans de Movistar, qui entamait l’étape avec 37 secondes de retard, a gagné par quatre secondes au terme des 110 km de la journée.

«C’est vraiment un rêve qui se réalise de gagner cette course et d’ajouter mon nom à certains des grands du vélo, a dit Soler. Je fais des progrès à chaque année et je m’habitue à ce niveau de performance. Je m’améliore une étape à la fois.»

Soler a pris la tête en montée avec plus de 40 km à parcourir, en compagnie de deux autres Espagnols, David De La Cruz et Omar Fraile.

Avec Yates seul derrière, le trio a porté l’avance à 90 secondes. De La Cruz et Fraile ont été les vainqueur de l’étape, trois secondes devant Soler.

La sixième place de Yates l’a fait glisser au deuxième rang devant Gorka Izagirre, de l’Espagne.

«Je n’avais plus d’énergie, a dit Yates, qui était aux commandes après une victoire lors de l’étape précédente. Mais je m’approche. L’an dernier au Tour de Romandie, c’est par 20 secondes que j’ai été battu lors du dernier jour. Je vais continuer de travailler fort, en espérant faire mieux. La victoire est allée à un grand coureur.»

Le Québécois Hugo Houle, de l’équipe Astana, a complété l’étape 32e, terminant 57e au classement général.