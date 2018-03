OSLO — Malgré deux chutes, Cendrine Browne a été la meilleure Canadienne au 30 km libre à la Coupe du monde de ski de fond, dimanche, terminant 36e.

La fondeuse de Saint-Jérôme a arrêté le chrono à 1:24,28. Elle a fini six minutes et 16 secondes derrière la gagnante, la Norvégienne Marit Bjoergen.

La championne olympique en titre a triomphé en 1:18,12. Sa compatriote Ragnhild Haga a pris le troisième rang, derrière l’Américaine Jessica Diggins.

Emily Nishikawa (44e), Zina Kocher (47e) et Dahria Beatty (49e) étaient les autres Canadiennes en lice.

«Je me sentais super bien, a dit Browne. Après avoir combattu la grippe, je me suis entraînée pour ça. Les jambes étaient bonnes, tout était en place. Je me suis faufilée dès le départ et je me suis retrouvée 27e, au huitième kilomètre environ.»

L’athlète de 24 ans a ensuite été déconcentrée et ralentie par une chute. Elle skiait derrière Kikkan Randall, meilleure fondeuse de l’histoire américaine. À sa cinquième expérience olympique à Pyeongchang, Randall a remporté l’or au sprint par équipe avec Diggins.

«J’étais dans le deuxième peloton et je skiais derrière une légende. J’étais peut-être un peu trop excitée et je suis tombée dans un virage», a expliqué Browne.

La Québécoise ne s’est pas laissée abattre par cette mésaventure. Elle s’est relevée et s’est greffée à un autre groupe de fondeuses. La malchance n’avait cependant pas fini de frapper.

«J’étais sur l’adrénaline et je voulais rattraper mon peloton du début. J’ai chuté une deuxième fois. Je n’en revenais pas», a dit Browne.

Le 30 km d’Holmenkollen est reconnu comme la course la plus difficile du circuit de la Coupe du monde, notamment en raison de son dénivelé.

«Holmenkollen, c’est une course mythique, a confié Browne. Oui, j’ai chuté deux fois et je suis super déçue de ça, car c’était une journée pour faire un top-30. Mais je regarde devant et je me concentre sur le positif de la course.»

Au 30 km libre des Jeux de Pyeongchang, Browne s’était classée 43e.