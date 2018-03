NEW YORK — Jonas Valanciunas a inscrit 17 points et neuf rebonds, dimanche, aidant les Raptors de Toronto à dominer les Knicks de New York 132-106.

Les Raptors ont partagé le plaisir, six autres joueurs contribuant au moins 10 points chacun.

Kyle Lowry a fourni 16 points, deux de plus que Serge Ibaka. DeMar DeRozan s’est limité à neuf points.

Chez les réservistes, C.J. Miles a obtenu 13 points, Delon Wright 12, Fred VanVleet 11 et Jakob Poeltl une dizaine, en plus de huit rebonds.

Les meneurs de l’Est menaient par huit points à la demie, en route vers une huitième victoire de suite.

Le groupe de Dwane Casey va rejouer mardi soir à Brooklyn, face aux Nets.

Tim Hardaway fils a récolté 25 points pour les Knicks, qui ont perdu leurs sept dernières rencontres.