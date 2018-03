VICTORIAVILLE, Qc — Vitalii Abramov a marqué deux buts et il a atteint le plateau des 100 points pour une deuxième saison consécutive, aidant les Tigres de Victoriaville à écraser l’Armada de Blainville-Boisbriand 7-1, dimanche.

Abramov, qui avait remporté le championnat des pointeurs de la LHJMQ en 2016-17, a mis fin aux espoirs de remontée de l’Armada en portant le pointage à 4-1 en troisième période. Le Russe totalise 101 points cette saison.

Après un début de saison en deçà des attentes, les Tigres ont graduellement grimpé au classement général et ils occupent le sixième échelon, à deux points des Voltigeurs de Drummondville. La troupe de Louis Robitaille a gagné ses huit dernières sorties, inscrivant 58 buts contre seulement 13 pour leurs adversaires.

L’Armada, qui était déjà assurée de terminer au sommet du circuit Courteau, n’avait pas perdu en temps réglementaire à ses sept derniers matchs. Elle n’avait pas alloué sept buts dans une même partie cette saison.

Outre Abramov, Vincent Lanoue, Simon Lafrance, Justin Paré, Félix Lauzon et Ivan Kosorenkov ont aussi enfilé l’aiguille pour les Tigres. Seulement deux attaquants n’ont pas réussi à s’inscrire sur la feuille de pointage.

L’attaquant de l’Armada Ryan DaSilva a privé Étienne Montpetit d’un blanchissage en touchant la cible en deuxième période.

Montpetit n’a pas été trop testé dans la rencontre et il a stoppé 16 tirs pour les vainqueurs. Mikhail Denisov a quant à lui subi les foudres de l’attaque des Tigres, cédant sept fois sur 34 lancers.

Voltigeurs 2 Huskies 5

Peter Abbandonato a récolté quatre points, dont deux buts, et les Huskies de Rouyn-Noranda ont battu les Voltigeurs de Drummondville 5-2.

Abbandonato a brisé l’égalité à 9:29 du deuxième vingt et il a inscrit le but vainqueur trois minutes plus tard. L’attaquant de 19 ans s’est ensuite fait complice des deux derniers filets des Huskies, au dernier tiers.

Rafaël Harvey-Pinard a amassé un but et une mention d’assistance alors que Félix Bibeau et Jacob Neveu ont aussi fait bouger les cordages pour les Huskies, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs.

Cédric Desruisseaux et Morgan Adams-Moisan ont répliqué pour les Voltigeurs, qui ont pour leur part perdu trois de leurs quatre dernières sorties.

Samuel Harvey a connu un très bon départ devant la cage des Huskies et il a effectué 36 arrêts pour enregistrer une 28e victoire cette saison. Du côté des Voltigeurs, Olivier Rodrigue a alloué quatre buts sur 32 tirs.

Phoenix 4 Olympiques 3 (prolongation)

Marek Zachar a dénoué l’impasse en inscrivant son 23e but de la saison à 1:19 de la période de prolongation pour permettre au Phoenix de Sherbrooke de l’emporter 4-3 devant les Olympiques de Gatineau.

Les hommes de Stéphane Julien ont profité de trois avantages numériques pour s’inscrire au pointage en temps réglementaire.

Nicolas Poulin et Luke Green ont enfilé l’aiguille en première période pour procurer une avance de 2-0 au Phoenix. Samuel Poulin a complété la marque en deuxième période, tandis que Reilly Pickard a repoussé 26 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Shawn Boudrias a récolté un but et une mention d’assistance du côté des Olympiques. Charles-Antoine Roy et Maxim Trépanier ont fait bouger les cordages à 47 secondes d’intervalle au premier tiers pour niveler le pointage 2-2.

Creed Jones a pour sa part réalisé 38 arrêts dans la défaite.