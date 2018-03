MIAMI — Les Dolphins de Miami songeraient à libérer le plaqueur étoile Ndamukong Suh lors du début de la nouvelle année dans la NFL, mercredi, selon une personne au courant de la situation.

La personne a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat, lundi, puisque les Dolphins n’ont pas commenté publiquement le dossier.

Les Dolphins souhaiteraient voir Suh accepter une restructuration importante de son contrat, ce qui serait peu probable de voir le jouer accepter. Suh a signé un contrat de six saisons et 114 millions $ US avec les Dolphins en 2015. Son salaire de base en 2018 serait de 17 millions $.

Invité à cinq reprises au Pro Bowl, Suh nécessite toujours une couverture importante de la part des lignes offensives adverses, mais il a été limité à seulement 15,5 sacs en trois saisons avec les Dolphins. De plus, la direction de l’équipe ne serait pas satisfaite de son influence dans le vestiaire.