NEW YORK — Le joueur d’avant-champ Neil Walker serait sur le point de signer un contrat d’une saison et cinq millions $ US avec les Yankees de New York, selon une personne au courant des négociations.

La personne a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat lundi puisque l’entente serait conditionnelle à un examen médical.

Walker deviendrait le deuxième-but partant des Yankees, tandis que Brandon Drury, qui a été acquis des Diamondbacks de l’Arizona le mois dernier, évoluerait au troisième coussin. Ces acquisitions signifient que les espoirs Gleyber Torres et Miguel Andujar devraient commencer la campagne dans les mineures.

Walker est l’une des victimes du marché des joueurs autonomes historiquement peu lucratif cet hiver. Il a touché 17,2 millions $ en 2017, après qu’il eut accepté l’offre qualificative des Mets de New York. Il a affiché une moyenne de ,265 avec 14 circuits et 49 points produits avec les Mets et les Brewers de Milwaukee, qui avaient obtenu ses services le 12 août.